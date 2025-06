Osimhen Juventus è l’attaccante ideale per i bianconeri | gli è stata fatta questa richiesta che potrebbe facilitare il suo arrivo a Torino Novità

Victor Osimhen, l’attaccante che scalda i sogni della Juventus, potrebbe presto indossare la maglia bianconera. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il club sta facendo passi concreti per portarlo a Torino, considerando il suo profilo come il complemento perfetto per rinforzare l’attacco. Con una richiesta ufficiale già in atto, il futuro di Osimhen alla Juventus si fa sempre più concreto. Rimanete sintonizzati per scoprire come evolverà questa trattativa entusiasmante.

Osimhen Juventus, è l’attaccante ideale per i bianconeri: tutte le ultime novità sul futuro del bomber nigeriano. Il mercato Juve guarda con decisione a Victor Osimhen. Come riportato da Fabiana Della Valle il nigeriano è ritenuto il profilo ideale per l’attacco bianconero. PAROLE – «Il nome più seguito resta quello di Victor Osimhen che era un pallino di Cristiano Giuntoli e aveva già raggiunto tra l’altro un accordo di massima con l’agente del giocatore e che resta comunque nella lista anzi in cima alla lista di Comolli. Ovviamente la trattativa non sarà facile, però c’è una buona notizia per la Juventus perché ha una clausola di 75 milioni che però vale fino alla metà di luglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, è l’attaccante ideale per i bianconeri: gli è stata fatta questa richiesta che potrebbe facilitare il suo arrivo a Torino. Novità

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen si è rivelato decisivo nella finale della Coppa di Turchia, siglando una doppietta che ha portato il Galatasaray a un trionfale 3-0 contro il Trabzonspor a Gaziantep.

Nicola Amoruso vede Osimhen e Kolo Muani come l’attacco ideale per la Juventus - Una prospettiva sulla Juventus: il potenziale attacco stellare e le trattative di mercato secondo Nicola Amoruso. Come scrive msn.com

La Juventus punta forte su Osimhen, il Milan si defila e ci prova per Vlahovic - Perché Victor Osimhen è l'obiettivo di mercato principale della Juventus per rafforzare l'attacco con un investimento significativo. Si legge su msn.com