Osimhen-Juve Pedullà non ha dubbi | cosa sta succedendo

Il giornalista Alfredo Pedullà dà un aggiornamento importante sul futuro di Osimhen: interesse concreto della Juventus. Tra i veri eroi del terzo scudetto della storia del Napoli non può non essere citato Victor Osimhen. L’attaccante ex Lille fu letteralmente devastante in quell’annata e, nella scorsa stagione in prestito al Galatasaray, sembra aver ritrovato la giusta condizione. Le sue prestazioni in Turchia hanno suscitato l’interesse di molti club europei e non, ma il suo trasferimento non si sblocca. Tra le diverse squadre interessate c’è anche la Juventus di Tudor, che continua a lavorare sull’attaccante di proprietà della SSC Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it