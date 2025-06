Osimhen Juve la Gazzetta assicura | Comolli pronto a giocarsi le sue carte Dal costo della possibile operazione alla concorrenza | le ultime

La querelle tra Napoli e Juventus si infittisce: secondo la Gazzetta dello Sport, Comolli è pronto a tutto per assicurarsi Osimhen, affrontando anche il rischio di operazioni costose e contendenti agguerriti. Tra voci di mercato e strategie già in atto, l’attaccante, ormai ufficialmente fuori dal Napoli, potrebbe diventare il prossimo grande colpo in chiave bianconera. È un duello che promette scintille: il futuro di Osimhen è ancora tutta da scrivere.

