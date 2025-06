Ortomercato Ora Ferrero aggiusta il tiro

Ortomercato ora Ferrero aggiusta il tiro. È una precisazione, non una smentita. Dopo le parole forti pronunciate dal presidente di Sogemi, Cesare Ferrero, durante la commissione comunale, l’attenzione si sposta sulla gestione dei Mercati generali. Ferrero cerca di calmare le acque, ma il tema resta caldo e apre un dibattito sulla sicurezza e sulla trasparenza delle operazioni notturne. La questione è ancora aperta e richiede risposte chiare.

È una precisazione, non una smentita. Sembra il tentativo di aggiustare un po’ il tiro dopo le frasi choc pronunciate dal presidente di Sogemi Cesare Ferrero venerdì scorso durante una commissione comunale che affrontava il nodo della gestione dell’ Ortomercato. In quell’occasione, il numero uno della società ha detto che all’interno dei Mercati generali "abbiamo circa 200 scavalcamenti notturni. Li monitoriamo ma non elettrifichiamo la recinzione. Questi scavalcamenti permettono a una serie di persone, di notte, di avere 6-8-10 euro in tasca per non rubare. Il tema è delicato, probabilmente commetto un errore a prendere questa posizione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ortomercato. Ora Ferrero aggiusta il tiro

