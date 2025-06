Orta Nova di nuovo nel mirino dei bombaroli | assaltato sportello dell' ufficio postale

Orta Nova torna a tremare: nel cuore della notte, ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello degli uffici postali di via 2 giugno, lasciando la comunità preoccupata e sotto shock. A meno di due settimane dall’attacco alla banca locale, questa rappresaglia rischia di minare ulteriormente la sicurezza della cittadina. Quali saranno le conseguenze di questo gesto violento? La risposta si cela nelle prossime indagini e nelle azioni delle forze dell’ordine.

