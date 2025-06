Oroscopo Luglio | Pesci

Luglio per i Pesci si presenta come una danza tra sogno e realtà, un momento di profonda introspezione guidato da Saturno e Nettuno retrogradi. È il tempo di ascoltare piuttosto che agire, lasciando che la chiarezza emerga naturalmente. Impara a creare uno spazio interno armonioso, come l’acqua che si adatta al contenitore. La parola chiave? Sospensione. Preparati a un’estate di emozioni leggere e di rivelazioni silenziose.

Life&People.it 2o febbraio – 20 marzo Con Saturno e Nettuno entrambi retrogradi nel tuo segno, luglio è un bagno nell'invisibile. Non hai bisogno di decidere, ma di sentire. La chiarezza verrà. Intanto, crea uno spazio interno che sia bello da abitare. Fai come l'acqua: scegli la tua forma solo dopo aver capito in che contenitore ti trovi. Parola chiave: Sospensione.. Mood of style: Layering trasparente, colori acquarello, silenzi visivi. Look to try: Tunica oversize in voile, sandali nude, orecchini in pietra grezza. Self-care tip: Scrivi ogni sera un pensiero che non vuoi dimenticare e leggilo tra un mese.