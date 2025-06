Oroscopo Luglio | Capricorno

A luglio, il tuo carattere deciso si fonde con nuove energie che accendono la tua creatività. Marte ti spinge a muoverti, mentre Saturno suggerisce saggezza nel dosare gli sforzi. La chiave del mese? Elasticità, anche nel look: tessuti nobili e accenti soft metal ti aiuteranno a brillare con stile ed equilibrio. Preparati a scoprire come l’armonia tra energia e raffinatezza possa trasformare il tuo modo di essere e di apparire.

Life&People.it 22 dicembre – 2o gennaio Sotto la tua compostezza, luglio accende una miccia. Marte ti stimola a fare, ma Saturno ti consiglia di dosare. Il mood giusto? Ritagliarti spazi creativi in una giornata ordinata. Sii rigida solo con ciò che ti scarica. Tutto il resto può fluire, anche in ciò che indossi. Parola chiave: Elasticità. Mood of style: Ton sur ton, tessuti nobili, accenti soft metal. Look to try: Blazer cammello su crop top seta, pantaloni a palazzo, collana scultorea. Self-care tip: Inserisci un momento di gioco nella tua settimana. Non dev'essere utile.