Oroscopo Luglio | Acquario

Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraio Plutone nel tuo segno continua a spingerti verso una versione più vera e meno visibile di te. Luglio ti invita a lavorare sulle radici: cosa ti sostiene davvero? Le intuizioni sono visionarie, ma hanno bisogno di struttura. Traduci l'idea in un gesto, in una forma, in un colore. Parola chiave: Integrazione. Mood of style: Futurismo sobrio, layering asimmetrico, texture tecniche. Look to try: Camicia destrutturata bianca, pantaloni grigio metallo, slingback opache. Self-care tip: Crea una tua playlist per ogni fase della giornata — e rispettala come se fosse una dieta sensoriale.