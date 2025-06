Ormai scrivono cani e porci | una ex concorrente del Grande Fratello diventa scrittrice ecco chi è

ormai scrivono cani e porci, ma c'è chi si distingue davvero. È il caso di Perla Vatiero, ex concorrente del Grande Fratello che ha deciso di abbandonare i riflettori televisivi per immergersi nel mondo della scrittura. Una scelta che ha sorpreso molti e che dimostra come, con determinazione, anche le star più improbabili possano sorprendere, lasciando il segno tra le pagine di un libro. Scopriamo insieme chi è davvero questa nuova promessa letteraria...

C'è chi, dopo un reality, si affaccia timidamente nel mondo dello spettacolo. E poi c'è chi, come Perla Vatiero, decide di fare il salto: dal confessionale del Grande Fratello alle pagine di un libro. Una scelta che ha sorpreso (e forse fatto storcere qualche naso), considerando che in tempi recenti il titolo di "scrittore" sembra essere diventato più accessibile di quello di "panettiere". Ma tant'è: la vincitrice dell'ultima edizione del reality più longevo della televisione italiana è pronta a raccontarsi come mai prima d'ora. E non tramite le solite dirette social, ma con carta e penna. O quasi.

Perla Vatiero ha annunciato di star mettendo "nero su bianco tutto quello che è successo nell'ultimo anno" e di avere intenzione di raccontare anche un momento particolare all'interno della Casa del Grande Fratello. L'ex gieffina diventa autrica di una sua bio

