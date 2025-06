Ormai i flop di Jacobs non fanno manco più notizia | in Finlandia ha corso in 10? e 44

Marcell Jacobs sembra ormai essere passato sotto silenzio, con i suoi flop che non scuotono più l’opinione pubblica. In Finlandia, il suo tempo di 10”44 nel salto sta attirando poche attenzioni, mentre i giornali sportivi ne analizzano i segni di un cantiere ancora aperto. La domanda che aleggia è: Jacobs può davvero risollevarsi o il suo fascino si sta sgretolando? Solo il tempo potrà dirlo.

Marcell Jacobs continua a deludere sé stesso e i suoi fan. La novità è che i suoi flop non fanno nemmeno più notizia. Corsport e Gazzetta ne scrivono all’interno. Marcell Jacobs, il cantiere è ancora aperto: giudizio sospeso. Scrive il Corriere dello Sport: “Un 100, quello della prima batteria, piuttosto incolore da 10?30 (+0.7 il vento a favore). Un altro 100, quello della finale, dove spunta una sorta di bandiera bianca: un 10?44 frenando. Dalla fresca Finlandia, dalla verde Turku dove si svolgono i “Paavo Nurmi Games”, meeting Gold del circuito Continental Tour, Marcell Jacobs torna con la consapevolezza che il cantiere sia ancora aperto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ormai i flop di Jacobs non fanno manco più notizia: in Finlandia ha corso in 10? e 44

In questa notizia si parla di: jacobs - flop - fanno - notizia

"Dopo mesi di voci e speculazioni, è ufficiale: Danny Boyle ha confermato che Jim tornerà nel tanto atteso 28 anni dopo," ha dichiarato il regista. La notizia che i fan attendevano è finalmente arrivata, alimentando l'entusiasmo per l'uscita del seguito del cult ho Vai su Facebook

Ormai i flop di Jacobs non fanno manco più notizia: in Finlandia ha corso in 10" e 44; Europei Roma, Jacobs fa chiarezza sull’infortunio: organizzazione da incubo, la beffa di Melluzzo; Dopo il flop Jacobs si ferma | niente Sprint Festival venerdì allo Stadio dei Marmi.

Ormai i flop di Jacobs non fanno manco più notizia: in Finlandia ha corso in 10" e 44 - Ennesimo brutto flop per Marcell Jacobs che arriva ultimo in finale al meeting di Turku. Lo riporta ilnapolista.it

Mistero Jacobs, salta il Festival dello Sprint a Roma dopo il flop nei 100 m a Turku. Come sta veramente? - L’atleta reatino ha conquistato la vittoria nel salto in lungo ai Paavo Nurmi Games, prestigios ... Come scrive informazione.it