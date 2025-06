Oriano Mercante sfiducia l' assessora Barbara Mori che risponde così | A Camerano si silenzia chi ha idee

una cronaca di tensioni e divergenze che scuotono la città. La revoca delle deleghe diventa il simbolo di un confronto acceso tra amministratori, lasciando la comunità in attesa di chiarimenti e dialogo. In un contesto già complesso, le prossime mosse potrebbero determinare il futuro politico di Camerano e il modo in cui si affrontano le sfide culturali e sociali.

ANCONA – Il sindaco di Camerano Oriano Mercante ha deciso negli scorsi giorni di togliere le deleghe alla Cultura all’assessora Barbara Mori. Quest’ultima, neanche a dirlo, non l’ha presa proprio bene e, attraverso un comunicato stampa intitolato «A Camerano si silenzia chi ha idee», porta a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Oriano Mercante sfiducia l'assessora Barbara Mori che risponde così: «A Camerano si silenzia chi ha idee»

In questa notizia si parla di: camerano - oriano - mercante - assessora

Oriano Mercante sfiducia l'assessora Barbara Mori che risponde così: «A Camerano si silenzia chi ha idee»; Revocata la delega da assessore alla Cultura a Barbara Mori: «I motivi? Dinamiche interne»; Stili di vita sani nei luoghi di lavoro: premiato il Comune di Camerano.

Oriano Mercante è il nuovo sindaco di Camerano - Si è presentato con la lista civica “Camerano unita” in quota centrosinistra a queste elezioni amministrative. Si legge su centropagina.it

Amministrative a Camerano, Valeria Mancinelli lancia la candidatura di Oriano Mercante - CAMERANO – L’agenda elettorale è fitta di appuntamenti per il candidato Oriano Mercante della lista Camerano unita, pronto per le elezioni del 3 e 4 ottobre. Lo riporta centropagina.it