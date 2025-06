Ordinanza anti-caldo | Tutela estesa a logistica e lavori pesanti

L’ondata di caldo estivo mette a rischio la salute dei lavoratori, specialmente quelli impegnati in attività logistiche e lavori pesanti. La Uil sollecita la Regione Emilia-Romagna ad attivare misure anti-caldo, come già fatto lo scorso anno, per garantire sicurezza e benessere sul lavoro. All’indomani della richiesta di incontro, si apre un passo decisivo verso la tutela dei nostri operai in questa stagione critica, perché nessuno dovrebbe rischiare la vita a causa del clima.

La Uil ha richiesto alla Regione Emilia-Romagna di attivare le cosiddette misure anti-caldo per la tutela dei lavoratori più esposti, come accaduto lo scorso anno.

