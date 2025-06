Orario Al-Ain Juve | quando si gioca il match inaugurale del Mondiale per Club bianconero Tutti i dettagli dell’esordio degli uomini di Tudor in questa nuova competizione FIFA

Il countdown è ufficialmente partito: la Juventus si appresta a scendere in campo per il match inaugurale del Mondiale per Club! Dopo una stagione intensa, i bianconeri di Tudor sono pronti a scrivere un nuovo capitolo internazionale. Quando e dove si giocherà questa sfida cruciale? Scopri tutti i dettagli dell’esordio degli uomini di Tudor in questa emozionante competizione FIFA, mentre si avvicina il grande momento.

Orario Al-Ain Juve: ecco quando si gioca il match inaugurale del Mondiale per Club bianconero. Tutti i dettagli dell’esordio bianconero nella competizione. Finalmente si parte! Per la Juve è tempo di affrontare un’altra grande competizione che andrà a chiudere la lunghissima stagione 20242025: trattasi del Mondiale per Club. I bianconeri cominceranno questa nuova manifestazione FIFA, affrontando l’Al-Ain all’Audi Field di Washington. La partita, valida per la 1ª giornata di girone G della predetta competizione, andrà in scena giovedì 19 giugno alle ore 03:00 italiane. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Al-Ain Juve: quando si gioca il match inaugurale del Mondiale per Club bianconero. Tutti i dettagli dell’esordio degli uomini di Tudor in questa nuova competizione FIFA

In questa notizia si parla di: juve - bianconero - gioca - match

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

"Non siamo venuti qui per partecipare": Tudor lancia la Juve Le prime parole del tecnico bianconero dopo l'arrivo della squadra negli Stati Uniti Pronto ad alzarsi il sipario sul Mondiale per club della Juventus che nel match di esordio affronterà l'Al Ain. I bianco Vai su Facebook

Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming; Juventus-Monza, dove vedere la partita in tv: gli orari; Venezia-Juventus, c'è la data UFFICIALE: ecco quando si gioca il match decisivo per la Champions.

Al Ain-Juventus oggi al Mondiale per Club, orario e dove vederla in TV e streaming: formazioni e canale - La sfida della squadra di Tudor contro la formazione emiratina si giocherà giovedì 19 giugno, nella notte, ... Secondo fanpage.it

Orario Venezia Juve: quando si gioca il match del Penzo. Data e orario della sfida dell’ultima giornata di Serie A, tutti i dettagli - Data e orario della partita valida per l’ultima giornata di Serie A, tutti i dettagli È arrivata l’ora della verità per la Juve: i bianconeri, infatti, sono ... Come scrive juventusnews24.com