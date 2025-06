Ora è ufficiale | Luca De Meo è il nuovo CEO di Kering

L'annuncio ufficiale di Luca De Meo come nuovo CEO di Kering segna un momento cruciale per il colosso del lusso, recentemente messo alla prova da sfide interne e cambiamenti strategici. Con una reputazione consolidata nel settore automobilistico, De Meo porta con sé una visione fresca e determinata per rilanciare un'azienda in difficoltà a causa delle turbolenze di Gucci, il suo brand più rappresentativo. La sfida è aperta: il futuro di Kering dipenderà anche dalla capacità del nuovo leader di riscrivere il capitolo successivo.

La notizia circola già da qualche giorno, ma nella giornata di ieri la nomina è avvenuta ufficialmente. Luca De Meo è il nuovo CEO di Kering, il colosso del lusso che sta affrontando una crisi ormai da qualche tempo. A causa di Gucci infatti, che è sempre stato il suo capofila, l'azienda della famiglia Pinault ha dovuto fare i conti con i cambi repentini di direzione creativa, che hanno affossato uno dei brand simbolo del lusso e del Made in Italy. Ma ora, dopo che l'imprenditore ha lasciato Renault, il gruppo può (finalmente) acquisire una nuova direzione. Luca De Meo è il nuovo CEO di Kering: l'annuncio.

