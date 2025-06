Opportunità di lavoro in vetrina C’è il Salone a Palazzo Borromeo

Se sei in cerca di nuove opportunità professionali, non perdere l’occasione di partecipare alla terza edizione del “Salone del Lavoro” a Palazzo Borromeo. Un appuntamento imperdibile, organizzato dal Centro per l’impiego di Cesano Maderno e il Comune, che riunisce aziende e agenzie del territorio in un’unica giornata di networking e opportunità. Prenota il tuo posto e scopri come trasformare i tuoi sogni professionali in realtà!

Una mattinata a Palazzo Borromeo alla ricerca del posto di lavoro. Appuntamento domani, dalle 9 alle 13, con la terza edizione del “ Salone del Lavoro ” organizzata anche quest’anno dal Centro per l’impiego di Cesano Maderno insieme al Comune. L’evento riunisce aziende e agenzie del territorio. L’anno scorso si registrarono oltre 300 presenze. Dopo i saluti di Comune e Afol Mb, i partecipanti potranno incontrare aziende e agenzie per il lavoro, svolgere colloqui con i selezionatori e consegnare il proprio curriculum per candidarsi alle tante richieste di personale proposte. Saranno presenti anche operatori della formazione con i corsi professionali destinati a chi vuole migliorare le proprie competenze e proporsi al meglio sul mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Opportunità di lavoro in vetrina. C’è il Salone a Palazzo Borromeo

In questa notizia si parla di: lavoro - salone - palazzo - borromeo

Salone del Libro di Torino, Giuli esalta la Campania: «Un modello, la cultura porta al Sud soldi e lavoro» - Al Salone del Libro di Torino, Giuli celebra la Campania come un modello di sviluppo culturale, sottolineando come la vitalità editoriale e le scoperte archeologiche possano attrarre investimenti e creare opportunità di lavoro.

Opportunità di lavoro in vetrina. C’è il Salone a Palazzo Borromeo; Cerchi lavoro? Dal cv al colloquio a Cesano Maderno c’è il Salone del Lavoro; Trasfigurazione alchemica per la Milano Design Week alle prese con una partita strategica per tutto il settore.

Opportunità di lavoro in vetrina. C’è il Salone a Palazzo Borromeo - Una mattinata a Palazzo Borromeo alla ricerca del posto di lavoro. Segnala msn.com

Cerchi lavoro? Dal cv al colloquio a Cesano Maderno c’è il Salone del Lavoro - Il prossimo giovedì 19 giugno, lo storico Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno aprirà le porte per ospitare la terza edizione del Salone del Lavoro, un evento ... Segnala mbnews.it