Operativo il nuovo Centro Servizi per le persone in estrema povertà

La Spezia inaugura il nuovo Centro Servizi per le Persone in Estrema Povertà, un importante passo avanti verso un futuro più inclusivo e solidale. Realizzato con i fondi del PNRR, questo spazio rappresenta una risposta concreta alle fragilità della nostra comunità, offrendo supporto e speranza a chi ne ha più bisogno. Pierluigi Peracchini, sindaco della città, sottolinea come questa iniziativa rafforzi l’impegno condiviso per una società più equa e coesa.

La Spezia, 18 giugno 2025 – Presentato ufficialmente il nuovo Centro Servizi per l’Estrema Povertà, realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della Missione 5 'Inclusione e Coesione'. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Questa iniziativa si aggiunge ai progetti già realizzati in collaborazione con diverse associazioni, come la Locanda del Samaritano, Colazione con il Sorriso, le docce per le persone senza dimora, la mensa dei Frati di Gaggiola e Missione 2000, rafforzando la vicinanza delle istituzioni alle persone in difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Operativo il nuovo Centro Servizi per le persone in estrema povertà

In questa notizia si parla di: centro - servizi - persone - estrema

INTERVISTA | Daniela Santanchè: "Nel centro di Roma mancano i servizi, se si svuota non è solo colpa dei b&b" - In un’intervista esclusiva, Daniela Santanchè affronta il tema del turismo a Roma e l’assenza di servizi nel centro.

Oggi iniziano le Colonie Estive del Comune di Sorso ? per bambin? da 6 a 11 anni e per persone con disabilità da 6 anni in su Il servizio si svolgerà in 3 turni da 2 settimane ciascuno: 1° turno: 16 - 27 giugno 2° turno: 30 giugno - 11 luglio 3° turno: Vai su Facebook

Operativo il nuovo Centro Servizi per le persone in estrema povertà; Alla Spezia un nuovo centro servizi contro l'estrema povertà; Cesena, parte il Piano Caldo 2025 per i senza dimora: attivo il nuovo Centro Servizi a Torre del Moro.

Alla Spezia un nuovo centro servizi contro l'estrema povertà - Alla Spezia è stato inaugurato un centro servizi per le persone in estrema povertà realizzato grazie ai fondi del Pnrr. msn.com scrive

Alla Spezia inaugurato centro servizi per persone in estrema povertà con supporto del Pnrr e nuova stazione di posta - a alla Spezia nasce un centro per persone in povertà estrema con supporto sociale e una stazione di posta per chi non ha residenza, grazie al Pnrr e alla collaborazione tra Comune, Caritas e realtà lo ... Come scrive gaeta.it