Operata al cuore ma l'intervento non era necessario muore dopo tre anni | maxi risarcimento per i familiari

Una vicenda che scuote il mondo medico e i diritti dei pazienti: una donna di 74 anni, sottoposta a un intervento al cuore non necessario, perde la vita tre anni dopo in circostanze drammatiche. Il Tribunale di Pisa ha recentemente riconosciuto un maxi risarcimento di 700mila euro ai familiari, evidenziando le gravi responsabilità e le conseguenze di scelte ingiustificate. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che apre un importante dibattito sulla tutela dei pazienti e le pratiche mediche.

È stata operata al cuore senza che ne avesse bisogno e dopo 3 anni è morta in una struttura di riabilitazione a seguito di alcuni attacchi ischemici. Nei giorni scorsi il Tribunale di Pisa ha stabilito che la famiglia della donna, una 74enne di Lucca, riceva un maxi risarcimento da 700mila euro, più le spese legali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

