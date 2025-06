Operaio investito da un camion a San Quirico sul posto l' elisoccorso | è grave in ospedale

Un incidente drammatico scuote San Quirico: un operaio è stato investito da un camion poco prima delle 6.30 di mercoledì 18 giugno. Trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale, la sua situazione è grave. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire, ma la community si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi coinvolti, sperando in un esito positivo e in misure che garantiscano maggior sicurezza sul lavoro.

Un operaio è stato investito da un camion, poco prima delle 6.30 della mattinata di mercoledì 18 giugno, a San Quirico. Grave incidente sul lavoro nel territorio del comune di Sissa Trecasali. Secondo le prime informazioni il lavoratore, per cause accidentali ancora da ricostruire, è stato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Operaio investito da un camion a San Quirico, sul posto l'elisoccorso: è grave in ospedale

In questa notizia si parla di: operaio - investito - camion - quirico

Perde l’equilibrio e viene investito dal trattore, operaio in prognosi riservata - Un incidente sul lavoro a Gallipoli ha coinvolto un operaio di 58 anni originario di Ruffano, che è stato investito da un trattore dopo aver perso l'equilibrio.

Operaio investito da un camion a San Quirico, sul posto l'elisoccorso: è grave in ospedale.

Incidente sul lavoro a Bruino, operaio muore schiacciato dal suo camion - Stava posando la fibra ottica in un cantiere e probabilmente è sceso dal mezzo per un controllo senza tirare il freno a mano ... Riporta rainews.it

Torino, operaio muore investito dal suo furgone a Bruino. Era al lavoro in un cantiere per la fibra ottica - Secondo le prime ricostruzioni non avrebbe inserito il freno a mano. Secondo torino.corriere.it