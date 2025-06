Operaio cade da una tettoia e vola per 5 metri | arriva l’eliambulanza

Un incidente che ha scosso il cuore di Sant’Elpidio: un operaio, mentre lavorava in un cantiere nel centro storico, è precipitato da una tettoia e ha volato per cinque metri. L’intervento tempestivo dell’eliambulanza ha evitato il peggio, ma le cause sono ancora al vaglio delle autorità. In questa delicata vicenda si intrecciano tensione, speranza e la necessità di approfondire le responsabilità, affinché simili incidenti non si ripetano.

Sant’Elpidio (Fermo), 18 giugno 2025 – Stava lavorando in un cantiere in pieno centro storico, in un cortile interno a un palazzo di Corso Baccio (a due passi dalla piazza Matteotti) quando, intorno alle 15, per cause che sono in corso di accertamento, un operaio di nazionalità straniera, di circa 25- 30 anni, è caduto dalla scala che aveva appoggiato ad una piccola tettoia e che deve essere scivolata, facendolo cadere da un’altezza di circa 4-5 metri, riportando lesioni e contusioni soprattutto sul viso. A rinvenire l’uomo steso a terra, una signora che ha subito allertato due giovani, forse colleghi dell’infortunato, che si trovavano poco distanti e che sono subito intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Operaio cade da una tettoia e vola per 5 metri: arriva l’eliambulanza

