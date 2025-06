OpenCine | torna al Castello dell' Acciaiolo di Scandicci il cinema all' aperto

L’estate a Scandicci si anima di emozioni sotto le stelle con OpenCine, il cinema all’aperto che nel suggestivo pomario del Castello dell’Acciaiolo torna per il suo quarto anno consecutivo. Un’esperienza unica di visione immersiva e convivialità che unisce cultura e divertimento, creando momenti magici per tutta la famiglia. Non perdere l’opportunità di vivere un’estate cinematografica indimenticabile: il grande schermo ti aspetta sotto il cielo toscano!

Riparte per il quarto anno consecutivo nel suggestivo Pomario del Castello dell'Acciaiolo di Scandicci (FI) la rassegna di cinema estivo "OpenCine: il cinema oltre i Confini", inserita all'interno degli eventi dell'estate scandiccese "OpenCity 2025: TuttiFrutti". La rassegna si svolge dal 9. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - "OpenCine": torna al Castello dell'Acciaiolo di Scandicci il cinema all'aperto

In questa notizia si parla di: cinema - opencine - castello - acciaiolo

OpenCine: torna al Castello dell'Acciaiolo di Scandicci il cinema all'aperto; Proiezioni al pomario dell’Acciaiolo. In partenza la rassegna OpenCine; Open Cine, il cinema estivo è al Pomario dell’Acciaiolo: dal 21 luglio al 10 agosto 16 film dell’ultima stagione.

Cinema estivo al Pomario del Castello dell’Acciaiolo - al Pomario del Castello dell’Acciaiolo (via Pantin, 63), per la rassegna di cinema estivo OpenCine 2023, organizzato da Gli Amici del Cabiria “in un contesto di relazioni, sostenibilità ... Scrive gonews.it

Proiezioni al pomario dell’Acciaiolo. In partenza la rassegna OpenCine - Apre i battenti OpenCine, orizzonti resistenti’, il cinema estivo al Pomario del Castello dell’Acciaiolo di Scandicci: fino al 7 Agosto, tutte le sere dal ... Riporta lanazione.it