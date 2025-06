OpenAI contro Meta Altman | Cercano di ingaggiare i nostri talenti

La sfida tra giganti dell'intelligenza artificiale si fa sempre più accesa, con OpenAI e Meta pronti a contendersi i cervelli più brillanti del settore. Sam Altman, CEO di OpenAI, non ha esitato a lanciare accuse alla multinazionale di Mark Zuckerberg, accusandola di tentativi di attrarre i talenti di punta della rivale per colmare il divario tecnologico ancora esistente. Ma cosa succederà in questa battaglia senza esclusione di colpi?

La corsa per lo sviluppo di un’intelligenza artificiale sempre più performante si è fatta spietata in tutto il mondo. Tanto che ora ha messo di fronte OpenAI e Meta, con le accuse piovute dalla prima società alla seconda. È stato il ceo Sam Altman, infatti, a prendersela con la multinazionale fondata da Mark Zuckerberg, rea di aver tentato di accaparrarsi i «migliori talenti» della rivale per recuperare un divario che, ad oggi, pare ancora netto. Il fondatore della startup madre di ChatGpt, in un podcast, ha raccontato che Meta avrebbe contattato «molte persone». Ma ha anche specificato che «finora nessuno dei nostri migliori talenti ha deciso di accettare la loro offerta». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - OpenAI contro Meta, Altman: «Cercano di ingaggiare i nostri talenti»

In questa notizia si parla di: openai - meta - altman - talenti

Sam Altman accusa Meta di tentare di sottrarre talenti ad OpenAI con ingenti offerte - Sam Altman protagonista di un'accesa polemica: accusa Meta di aver tentato di sottrarre talenti ad OpenAI con offerte da capogiro, tra bonus da 100 milioni di dollari per attrarre le menti più brillanti nel campo dell'intelligenza artificiale.

Altman (Open AI) accusa Meta: cerca di accaparrarsi i nostri talenti; Altman: Meta ha tentato di sottrarre talenti a OpenAI con offerte da 100 milioni di dollari; OpenAI contro Meta, Altman: «Cercano di ingaggiare i nostri talenti».

Altman dichiara che Meta ha offerto bonus da 100 milioni di dollari a dipendenti di OpenAI - L’azienda di Cupertino avrebbe cercato di sottrarre talenti alla startup madre di ChatGpt, secondo quanto affermato da Sam Altman. Scrive milanofinanza.it

Sam Altman accusa Meta di tentato furto di talenti da OpenAI - Altman denuncia Meta per offerte milionarie ai dipendenti OpenAI, nel tentativo di attrarre esperti di intelligenza artificiale. Secondo msn.com