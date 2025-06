One for the Road | ecco il nuovo album dei Willos' La band in concerto

Pronte a far vibrare il cuore degli appassionati, le sonorità del nuovo album "One for the Road" dei Willos promettono un live indimenticabile. Giovedì 26 giugno, alle 21, nell’ambito di Estateinsieme a Subbiano, la band guidata da Massimo Giuntini (ex Modena City Rambles) prenderà vita sul palco, regalando emozioni autentiche e coinvolgenti. Non mancate all’appuntamento: sarà un’occasione unica per scoprire e vivere la musica dei Willos come mai prima d’ora!

Tutto pronto per il live dei Willos' a Subbiano. Giovedì 26 giugno, alle 21 circa nell'ambito del programma Estateinsieme, ecco che il gruppo capitanato dal casentinese Massimo Giuntini (ex Modena City Rambles), si esibirà in un concerto dove ad essere protagoniste saranno le sonorità della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "One for the Road": ecco il nuovo album dei Willos'. La band in concerto

In questa notizia si parla di: ecco - willos - concerto - road

One for the Road: ecco il nuovo album dei Willos'. La band in concerto.

"One for the Road": ecco il nuovo album dei Willos'. La band in concerto - Giovedì 26 giugno, alle 21 circa nell'ambito del programma Estateinsieme, ecco che il gruppo capitanato dal casentinese Massimo Giuntini (ex Modena ... Secondo arezzonotizie.it

Willos’ il nostro "cielo d’Irlanda": "Partiti da Siena 25 anni fa. Sarebbe bello fare un concerto" - Sono il nostro "cielo d’Irlanda": dall’inizio degli anni duemila i Willos’, un gruppo che proprio ... Da lanazione.it