Ondate di calore | scatta il piano di monitoraggio e informazione per le persone fragili

Con l’arrivo delle alte temperature, l’Azienda Pedemontana Sociale ha lanciato il Piano di prevenzione per le ondate di calore, un’azione concreta di tutela rivolta alle persone più fragili. Un’iniziativa fondamentale per garantire sicurezza e benessere durante i mesi più caldi dell’estate, rafforzando il legame tra comunità e servizi di assistenza. Perché nessuno resti indietro, la cura inizia dalla prevenzione.

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature, Azienda Pedemontana Sociale ha provveduto ad attivare il “Piano di prevenzione per le cosiddette ondate di calore”, finalizzato a monitorare, e in caso di necessità assistere, le persone residenti nei cinque comuni dell’Unione Pedemontana. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Ondate di calore: scatta il piano di monitoraggio e informazione per le persone fragili

