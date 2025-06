Ondate di calore l' ordinanza della Regione | Divieto di lavoro all' aperto nelle ore più calde

In risposta alle ondate di calore, la Regione ha emanato un'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto nelle ore più calde, tra le 12.30 e le 16, nei giorni con rischio 'alto' segnalato dal sistema Worklimate. Questa misura mira a proteggere la salute dei lavoratori più esposti al sole e impegnati in attività intense. Il presidente della Regione...

È vietato lo svolgimento di attività lavorative all’aperto nelle ore comprese tra le 12.30 e le 16 nei giorni in cui il sistema di monitoraggio Worklimate segnali un livello di rischio 'alto' per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa. Il presidente della Regione. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Ondate di calore, l'ordinanza della Regione: "Divieto di lavoro all'aperto nelle ore più calde"

In questa notizia si parla di: aperto - regione - ondate - calore

Caldo estivo: la Regione Lazio vieta il lavoro all’aperto nelle ore più calde. L’ordinanza firmata dal presidente Rocca - Con l’arrivo delle alte temperature estive, la Regione Lazio si mobilita per tutelare la salute dei lavoratori.

Incendi, è scontro politico in Calabria: il Pd accusa, Gallo replica con i dati: È scontro aperto in Calabria sulla gestione della prevenzione incendi. Con l’estate ormai alle porte e le prime ondate di calore in arrivo, il gruppo del Partito Democratico in Consiglio r Vai su Facebook

Ondate di calore, l'ordinanza della Regione: Divieto di lavoro all'aperto nelle ore più calde; Caldo estremo, la Puglia corre ai ripari: stop al lavoro all’aperto nelle ore più roventi; Caldo, dalla Regione misure e raccomandazioni per la salute dei lavoratori.

Ondate di calore, l'ordinanza della Regione: "Divieto di lavoro all'aperto nelle ore più calde" - Il governatore pugliese, Michele Emiliano: "L’obiettivo è garantire condizioni di lavoro sicure, riducendo significativamente i rischi legati alle alte temperature" ... Come scrive baritoday.it

Ondata di calore: Emiliano firma ordinanza per divieto di lavoro all’aperto nelle ore più calde in Puglia - Tra le prescrizioni obbligatorie per i datori di lavoro vi sono l’anticipazione degli orari, l’aumento delle pause in aree ombreggiate, la fornitura di acqua fresca e abbigliamento adeguato, nonché la ... Si legge su giornaledipuglia.com