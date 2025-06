Omicidio Villa Pamphili | Kaufmann riceveva 6mila euro al mese dai genitori in Italia era Matteo Capozzi

Nuove tracce si aggiungono al giallo di Villa Pamphili: Francis Kaufmann, americano di 46 anni, è stato fermato in Grecia e attende l’estradizione. Le indagini, concentrate sui suoi contatti romani, svelano dettagli inquietanti, tra cui il suo sostentamento di 6mila euro al mese dai genitori italiani, distinti dal suo nome con Matteo Capozzi. La Procura di Roma sta cercando di fare piena luce su un caso drammatico che scuote la capitale.

Il fermo in Grecia e i primi dettagli raccolti dagli inquirenti. Nuove elementi emergono sul caso del duplice omicidio avvenuto il 7 giugno a Villa Pamphili, a Roma, dove sono stati trovati i corpi senza vita di una donna e di una bambina di sei mesi. Francis Kaufmann, 46 anni, cittadino statunitense, fermato in Grecia ed in attesa di estradizione. Le indagini si concentrano sui contatti e sull’alloggio romano. La Procura di Roma sta cercando di individuare l’abitazione dove Kaufmann avrebbe vissuto assieme alla donna e alla bambina nelle settimane precedenti all’omicidio. Alcuni indizi portano alle zone di Monteverde e Gregorio VII: l’uomo avrebbe contattato un’agenzia immobiliare ad aprile per prendere in affitto un appartamento, a dimostrazione del fatto che la famiglia non dormiva per strada. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it