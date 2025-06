Omicidio Martina | oggi gli accertamenti sui cellulari sequestrati di Alessio e della sua famiglia

Oggi, nel cuore di Afragola, si aprono i primi capitoli di un'indagine cruciale: gli accertamenti sui cellulari sequestrati di Alessio e della sua famiglia, fondamentali per fare luce sull'omicidio di Martina Carbonaro. La scena si fa sempre più intensa, mentre si attende di scoprire nuove prove che possano svelare la verità dietro questa tragica vicenda. L'esito di questi test potrebbe cambiare il corso delle indagini.

Prenderanno il via oggi, mercoledì 18 giugno, gli accertamenti tecnici irripetibili sui telefoni cellulari sequestrati nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne brutalmente uccisa ad Afragola dall'ex fidanzato, Alessio Tucci, 19 anni, reo confesso del delitto.

