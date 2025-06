Omicidio Favaretto identificata l' autrice del fendente mortale al collo

Una tragica scena di violenza scuote ancora la comunità trevigiana. Dopo otto mesi dall'orrore in via Castelmenardo, l'identificazione dell’autrice del fatale fendente al collo di Favaretto porta alla luce i dettagli di un episodio che ha sconvolto tutti. La motivazione e le circostanze si fanno ora più chiare, ma il dolore e la ricerca di giustizia restano vivi tra gli abitanti della città, desiderosi di conoscere la verità completa.

Gli avrebbe lanciato contro una bottiglia di prosecco. Nell'impatto il vetro si è rotto provocando una vasta ferita al collo che sarebbe una delle concause delle morte del giovane. Dopo otto mesi dall'agguato del 12 dicembre dell'anno scorso in via Castelmenardo - in pieno centro a Treviso - di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Omicidio Favaretto, identificata l'autrice del fendente mortale al collo

In questa notizia si parla di: collo - omicidio - favaretto - identificata

Omicidio Camboni, una furia feroce: oltre 20 coltellate a collo, petto e addome - L’omicidio di Stefania Camboni a Fregene si è rivelato un gesto di violenza feroce, con oltre 20 coltellate al collo, petto e addome.

Omicidio Favaretto, identificata l'autrice del fendente mortale al collo.

Francesco Favaretto, ucciso dal branco in via Castelmenardo: al via le analisi sul video che ha ripreso gli istanti dell’omicidio - TREVISO Un accertamento unico irripetibile, con l’utilizzo di una tecnologia avanzata, per identificare ... Come scrive ilgazzettino.it

Francesco Favaretto ucciso, salgono a cinque gli accusati del delitto: tre adulti, due minorenni. Cinque risponderanno per rapina - Intanto si sono concluse le indagini per il 15enne rinchiuso nella sezione minorile del carcere di Santa Bona con l’accusa formale di omicidio ... Da ilgazzettino.it