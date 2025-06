Omicidio di un 17enne a Campi Bisenzio indagato per omissione di soccorso l’autista del bus dove cercò rifugio

Una triste vicenda scuote Campi Bisenzio: la morte di Maati Moubakir, un ragazzo di appena 17 anni, ha portato alla luce un complesso quadro di responsabilità e indagini. Oltre ai giovani coinvolti per omicidio volontario, l'attenzione si focalizza anche sull'autista del bus, ora indagato per omissione di soccorso. Un caso che mette in discussione non solo la violenza giovanile, ma anche il ruolo di chi dovrebbe garantire sicurezza e tutela.

FIRENZE – Non ci sono soltanto i cinque giovani chiamati a rispondere di omicidio volontario aggravato dall’aver agito per futili motivi e con crudeltà con giudizio immediato, richiesto dal pm Antonio Natale per la morte di Maati Moubakir a Campi Bisenzio il 29 dicembre 2024. Lo stesso pubblico ministero ha infatti chiesto un decreto penale di condanna per l’autista dell’autobus sul quale il 17enne inseguito e ucciso dal branco per un errore di persona nella notte del 29 dicembre. Secondo la procura l’autista si sarebbe accorto della situazione di pericolo che correva il ragazzo, ma non avrebbe contattato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

