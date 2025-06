Omicidio di Garlasco Andrea Sempio | Io non ho nulla da temere

verità ancora avvolta nel mistero. Mentre l’indagine si riaccende, le sue parole offrono una nuova prospettiva su uno dei casi più discussi d’Italia. Andrea Sempio, protagonista di questa intricata vicenda, si mostra deciso a difendersi, convinto che la giustizia possa fare piena luce sulla verità. È un momento cruciale che potrebbe cambiare il corso degli eventi e portare a una conclusione definitiva.

Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi - per cui è stato condananto Alberto Stasi -, ha parlato nuovamente ai microfoni di Pomeriggio 5. Sempio, amico del fratello della vittima, ha ribadito la sua estraneità ai fatti, in attesa che si faccia luce su una verità ancora avvolta nel mistero.

L'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, perquisizioni in casa di Andrea Sempio e dei suoi genitori: sequestrati telefonini e pc - L'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco riaccende l'attenzione con le perquisizioni in corso presso l'abitazione di Andrea Sempio, nuovo indagato, e dei suoi genitori.

