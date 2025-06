Omicidio davanti al night club condanna a 17 anni

Un dramma scosso dalla cronaca si è concluso con la condanna di 17 anni per Pietro Mercurio, il gestore del night club Zeus di Silvi, accusato di aver causato la morte di Marco Monti in un tragico incidente davanti al locale. La sentenza della Corte d’Assise di Teramo mette fine a una vicenda che ha sconvolto la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza e la legalità nel mondo dell’intrattenimento notturno.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Corte d'Assise di Teramo ha condannato a 17 anni di reclusione Pietro Mercurio, 66enne di origini campane imputato per l' omicidio preterintenzionale di Marco Monti e per altri reati connessi all'attività del night club 'Zeus' di Silvi (Teramo). Monti, 51enne di Città Sant'Angelo (Pescara ), morì il 19 aprile 2022 proprio davanti al locale, investito da un'auto dopo una lite con Mercurio, gestore del club, per un ragazza che lavorava nella struttura. Ne dà notizia la Tgr Abruzzo nell'edizione odierna. Per il 66enne il pm aveva chiesto 12 anni. Mercurio si era sempre difeso parlando di un drammatico incidente, ma la Corte d'Assise ha sposato la tesi della colpevolezza.

