Omicidio a Racale Teresa Sommario uccisa dal figlio Filippo Manni perché mi aveva rimproverato

Una tragica svolta scuote Racale: Filippo Manni confessa di aver ucciso la madre Teresa Sommario, motivato da un rimprovero percepito come provocazione. Un gesto che lascia sgomenti e pone nuove domande sulla fragilitĂ emotiva e le tensioni familiari. La veritĂ emerge dal suo racconto, rivelando un episodio drammatico che sconvolge la piccola comunitĂ . La vicenda continua a far riflettere sulla complessitĂ dei rapporti umani e sulle conseguenze di una crisi inascoltata.

Filippo Manni, accusato dell'omicidio della madre Teresa Sommario a Racale, ha svelato il motivo del brutale gesto: la sua confessione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio a Racale, Teresa Sommario uccisa dal figlio Filippo Manni "perchĂ© mi aveva rimproverato"

