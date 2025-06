Omaggio al genio di Zawinul

Oggi alle 21 al Teatro, immergetevi nell’epica travolgente di Joe Zawinul, un vero genio che ha rivoluzionato il mondo della musica. Con il suo talento innato nel scoprire e coltivare i giovani talenti, Zawinul ha lasciato un segno indelebile nella storia delle note e delle emozioni. Preparatevi a vivere una serata dedicata alla sua straordinaria eredità, un omaggio che celebra il suo spirito innovativo e la sua inesauribile passione musicale.

Interrogato circa la facilità con cui sapeva scovare talentuosi musicisti in tutto il mondo, Zawinul rispose: "Sono loro a trovarmi. Mi conoscono sin da quando erano ragazzi. Io sono cresciuto con Ellington e Count Basie, loro con i Weather Report". Basta questo a suggerire quale posto Joe Zawinul occupi nella storia della musica; il resto di quella straordinaria storia artistica lo racconta Joe Zawinul’s Music Odyssey. Oggi alle 21 al Teatro Alighieri, Ravenna Festival ospita l’omaggio al pioniere dello stile fusion e dell’evoluzione elettrica del linguaggio jazz, un’odissea da ripercorrere con la Zawinul Legacy Band 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omaggio al genio di Zawinul

