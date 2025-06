Omaggio a Ildebrando Pizzetti tra memoria musica e manoscritti

Il Conservatorio “Luigi Cherubini” e la Biblioteca Nazionale Centrale onorano il maestro Ildebrando Pizzetti con un evento unico, tra memoria, musica e manoscritti rari. In occasione del ciclo “Invito alla musica”, si svelano partiture inedite e testimonianze di un artista di straordinaria levatura, offrendo al pubblico un viaggio emozionale nel suo mondo creativo. Un’occasione imperdibile per riscoprire e valorizzare il patrimonio musicale italiano.

Il Conservatorio "Luigi Cherubini" e la Biblioteca Nazionale Centrale celebrano il grande musicista con un evento speciale dedicato alla sua personalità e alle partiture rare e inedite nell'ambito del ciclo "Invito alla musica". La manifestazione, realizzata in collaborazione con le classi di.

