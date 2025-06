Oltre 670mila trattori senza dispositivi di sicurezza | perché lavorare nei campi italiani è pericoloso

Oltre 670mila trattori italiani sono privi di dispositivi di sicurezza, rendendo il lavoro nei campi estremamente pericoloso. La strage silenziosa e invisibile si consuma quotidianamente, lontano dai riflettori, in zone rurali e isolate. Questi incidenti, spesso ignorati dai media, evidenziano la necessità di sensibilizzare e intervenire per proteggere chi lavora duramente nelle campagne italiane. La sicurezza deve diventare una priorità , perché nessuno merita di rischiare la vita in silenzio.

La strage dei trattori è silenziosa e invisibile. Ogni giorno, in tutta Italia, si ripetono incidenti lontani dal clamore mediatico. Succede in modo frammentato, a macchia di leopardo, quasi sempre in zone rurali e isolate, dove i riflettori dell'informazione nazionale non arrivano.

