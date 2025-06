Oltre 66 tonnellate di tonno rosso recuperate e donate Asp | Trasformare lo spreco in risorsa

Oltre 66 tonnellate di tonno rosso recuperate e donate: un esempio concreto di come lo spreco possa trasformarsi in risorsa. Nei primi sei mesi del 2025, il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Catania ha sequestrato e destinato alla donazione ben 10.163 chilogrammi di tonno, grazie ai progetti “Cuore Generoso” e “Ri-Pescato”, realizzati in collaborazione con il Banco Alimentare e altre realtà . Un’azione che dimostra come sostenibilità e solidarietà possano andare di pari passo, creando un impatto positivo sulla nostra comunità .

Nei primi sei mesi del 2025 sono già 10.163 i chilogrammi di Tonno Rosso sequestrati e destinati alla donazione dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'Asp di Catania, nell'ambito dei progetti "Cuore Generoso" e "Ri-Pescato", realizzati in collaborazione con il Banco Alimentare e il.

