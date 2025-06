Oltre 600 kg di rifiuti raccolti in Abruzzo con le tappe di Insieme a te per l’ambiente di McDonald’s

Un grande risultato per l’Abruzzo: oltre 600 kg di rifiuti raccolti durante le tappe di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s. Settantaquattro sacchi pieni di plastica, vetro e altri materiali, simbolo di un impegno condiviso per la tutela del nostro territorio. È grazie alla collaborazione di cittadini, associazioni e amministrazioni locali che questa iniziativa ha avuto successo. E il nostro impegno continua: perché ogni gesto conta per un futuro più pulito.

Settantacinque sacchi di rifiuti per oltre 600 chilogrammi di spazzatura raccolti. È anche grazie al contributo della città di Chieti che si chiude con successo la serie di tappe abruzzesi di “Insieme a te per l’ambiente”, l’iniziativa nazionale promossa da McDonald’s per contrastare il fenomeno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Oltre 600 kg di rifiuti raccolti in Abruzzo con le tappe di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s

