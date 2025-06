Oliver Torres a Dazn | Inter? Sapevamo di dover soffrire avevamo di fronte una grande squadra che ci ha dominati

Oliver Torres, centrocampista del Monterrey, analizza con lucidità il pareggio contro l’Inter nel Mondiale per Club. Con onestà e determinazione, Torres rivela le sfide affrontate e la forza dell’avversario, sottolineando l’importanza di aver lottato fino all’ultimo. La partita ha dimostrato che anche contro una grande squadra, il cuore e la tenacia possono fare la differenza. E ora, si guarda avanti con rinnovata grinta.

Il centrocampista del Monterrey, Oliver Torres, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto contro l’Inter al Mondiale per Club. Intervistato al termine di Monterrey Inter, il centrocampista dei messicani Oliver Torres, ha commentato così il pareggio ottenuto dalla propria squadra nel primo match del Mondiale per Club. SULLA PARTITA – « Sapevamo di dover soffrire, avevamo di fronte una grande squadra che ci ha dominati per un po’ ma credo che abbiamo mostrato l’energia di tutta la squadra, sia chi ha giocato e chi era in panchina ed è entrato. Questo spirito dobbiamo mantenerlo per la prossima partita che è importantissima ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Oliver Torres a Dazn: «Inter? Sapevamo di dover soffrire, avevamo di fronte una grande squadra che ci ha dominati»

