Offerta speciale per il Mondiale per Club | abbonati a G+ e avrai incluso The Athletic

Preparati a vivere il fascino del Mondiale per club come mai prima d’ora! Con la nostra offerta speciale, abbonandoti a G, potrai accedere a tutte le emozioni del torneo e ricevere anche un anno di The Athletic, il massimo per gli appassionati di calcio. E il prezzo? Da 24,99€ a soli 18,99€. Non perdere questa occasione unica: il calcio di alta qualità è ora a portata di clic!

Il prezzo passa da 24,99€ a 18,99€. Vivi l'emozione del Mondiale con l’abbonamento digitale e avrai anche un anno del The Athletic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Offerta speciale per il Mondiale per Club: abbonati a G+ e avrai incluso The Athletic

In questa notizia si parla di: mondiale - avrai - athletic - offerta

Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club: quali sono i club che lo hanno cercato solo per il mese del torneo che si giocherà negli USA dal 14 giugno al 13 luglio. Vai su Facebook

Offerta speciale per il Mondiale per Club: abbonati a G+ e avrai incluso The Athletic.

Offerta speciale per il Mondiale per Club: abbonati a G+ e avrai incluso The Athletic - Vivi l'emozione del Mondiale con l’abbonamento digitale e avrai anche un anno del The Athletic ... Da gazzetta.it