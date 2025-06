Ode al silenzio: un messaggio globale contro il giornalismo predatorio e il cyberbullismo. Quando un fatto in Corea del Sud ha acceso i riflettori su Kim Soo-hyun, ha anche svelato le ombre delle notizie false e degli attacchi online. Questa vicenda ha acceso una scintilla che si è trasformata in un movimento planetario, ribadendo che difendere la verità e la dignità umana è un dovere di tutti noi. Da questo episodio nasce un...

Un fatto accaduto in Corea del Sud ha acceso una scintilla che si √® trasformata in un movimento globale. L'ennesimo attacco mediatico ai danni dell'attore sudcoreano Kim Soo-hyun, alimentato da notizie false e malevole, ha superato i confini nazionali e ha toccato le coscienze di milioni di persone in tutto il mondo. Non √® stato solo un attacco a un artista: √® stato un attacco alla verit√† e alla dignit√† umana. Da questo episodio √® nato un movimento potente e spontaneo: 65 fandom dei relativi 65 Paesi sono rimasti uniti sin dal primo giorno, legati da una determinazione incrollabile e da innumerevoli azioni di supporto. 🔗 Leggi su Iltempo.it