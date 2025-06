obiettivo sicurezza sulle strade sorpresa zone 30 nelle frazioni

La sicurezza sulle strade delle nostre frazioni diventa una priorità con le nuove zone 30 introdotte dal Comune. Dopo l’esperimento nel Pinocchio, l’amministrazione ha firmato una serie di ordinanze per limitare la velocità a 30 km/h, puntando a tutelare pedoni e residenti. Un passo importante che, nonostante le resistenze politiche, mira a rendere le strade più sicure e vivibili. Ma quali saranno gli effetti di queste misure?

Sicurezza sulle strade, raffica di ordinanze firmate dall’amministrazione comunale per istituire il limite di 30 chilometri all’ora. Tutto era partito dal Pinocchio alcuni mesi fa, quando il Comune aveva deciso di fissare il limite di velocità in un tratto di via della Madonnetta, la strada che dal Pinocchio sale verso Candia, come documentato dal Carlino. Ora il ricorso al limite più basso, osteggiato da larga parte dei partiti di governo, sembra diventato quasi un’ossessione nel territorio del capoluogo. Con particolare attenzione per le frazioni, o come vengono chiamate dalle forze di governo della città, i borghi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it