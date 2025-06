Obama avverte | democrazia americana pericolosamente vicina al modello delle autocrazie

minaccia concreta alla stabilità democratica del paese. Con parole ferme e appassionate, Obama invita gli americani a riflettere sul fragile equilibrio che sostiene la loro libertà, sottolineando come il pericolo non sia un'ipotesi lontana, ma una realtà da affrontare con consapevolezza e unità. La sfida è chiara: salvaguardare i valori fondamentali prima che sia troppo tardi.

Barack Obama torna a parlare, e quando lo fa, è impossibile ignorarlo. A Hartford, di fronte a un pubblico civile in un momento già carico di tensioni interne e geopolitiche, l’ex presidente democratico lancia un segnale d’allarme: con Donald Trump di nuovo alla Casa Bianca, gli Stati Uniti starebbero rischiando di normalizzare comportamenti propri delle autocrazie europee contemporanee. Un monito che non è solo retorica politica, ma una diagnosi severa su come la più antica democrazia costituzionale al mondo stia scivolando verso una deriva autoritaria. “Siamo pericolosamente vicini”. Secondo quanto riportato dal New York Times, Obama non ha usato mezzi termini: “Se seguiamo regolarmente le dichiarazioni di chi ora è alla guida del governo federale si nota un debole impegno a rispettare quello che si intende, non solo dalla mia generazione ma almeno dalla Seconda Guerra Mondiale, essere il funzionamento di una democrazia liberale “. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it