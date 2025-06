Nuovo progetto di doctor who celebra i dottori e il compagno amato dai fan

Un nuovo progetto dedicato a Doctor Who rende omaggio ai protagonisti più amati, riunendo quasi tutti gli attori che hanno interpretato il Dottore e celebrando le compagne che hanno conquistato il cuore dei fan. Un’occasione unica per rivivere ricordi indimenticabili e scoprire retroscena affascinanti di questa storica serie. Tra le compagne...

progetto speciale dedicato a doctor who e ai suoi compagni più amati. Un nuovo progetto legato a Doctor Who riunirà quasi tutti gli attori ancora viventi che hanno interpretato il Doctor, per rendere omaggio a una delle compagne più apprezzate della serie classica. Nel corso di oltre sessant'anni, i personaggi che hanno affiancato il Dottore si sono susseguiti rapidamente, lasciando un'impronta indelebile nella memoria dei fan. Tra le compagne più amate del passato troviamo sicuramente Sarah Jane e Ace, simboli di generazioni diverse. l'uscita del libro dedicato ad ace e alla sua giacca iconica.

