Nuovo polo sanitario al Serristori la prima pietra Al via l’intervento da oltre 2,5 milioni di euro

Importante l’investimento di oltre 25 milioni di euro che trasformerà il panorama sanitario locale, garantendo servizi più efficienti e accessibili a tutta la comunità. Con l’avvio dei lavori al nuovo polo al Serristori, si apre una nuova era di cura e assistenza, ponendo le basi per un futuro più sostenibile e innovativo nel settore sanitario. Un passo decisivo verso il benessere collettivo.

Operai al lavoro nell’area del Serristori per costruire il nuovo polo sanitario. Di fianco all’attuale presidio sanitario "Da Verrazzano", in via Da Verrazzano, uno stabile di tre nuovi piani affiancherà la vecchia costruzione per accogliere al piano terra e al primo piano la casa di comunità e al terzo piano l’ ospedale di comunità con venti posti letto. La nuova struttura misurerà 1.880 metri quadri e avrà la forma a "L". Importante l’ investimento: per la casa di comunità il progetto ha richiesto risorse per 2 milioni e 593 mila euro e per l’ospedale di comunità altri 3 milioni e 215 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it