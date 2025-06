Nuovo playmaker Valtur Brindisi | Lorenzo Maspero arriva dall' Urania Milano

Valtur Brindisi accoglie con entusiasmo Lorenzo Maspero, il talento italiano proveniente da Urania Milano, pronto a portare creatività e leadership in campo. Con una carriera solida in Serie A2, Maspero rappresenta un passo importante per la squadra, rafforzando il roster e alimentando le speranze di grande successo. La sua esperienza e determinazione saranno fondamentali nel raggiungimento degli obiettivi stagionali, dando nuova linfa all’entusiasmante progetto della squadra.

BRINDISI - Valtur Brindisi ha comunicato di aver acquisito le prestazioni dell'atleta Lorenzo Maspero, playmaker italiano classe 1998 in forza all'Urania Milano nell'ultima positiva stagione sportiva. Play dalla consolidata esperienza nel campionato di Serie A2, Maspero affronterà con i colori.

