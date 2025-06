Nuovo nido arrivano i soldi del Pnrr | Risposta ai bisogni delle famiglie

Buone notizie per le famiglie di Mulazzano: grazie ai fondi del PNRR, arriva il nuovo asilo nido comunale! Un investimento importante che risponde ai bisogni delle mamme e dei papà, offrendo spazi moderni e accoglienti per i nostri piccoli. Con questo progetto, Mulazzano si conferma città attenta alle future generazioni, prontissima a costruire un ambiente sicuro e stimolante. L’innovazione educativa è ormai alle porte!

In arrivo il nuovo asilo nido comunale di Mulazzano, "ci sono i finanziamenti". Il Comune di Mulazzano è stato ammesso al finanziamento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la costruzione di nuovi asili nido. Con decreto ministeriale 101 del 23 maggio, l’ente è rientrato tra quelli selezionati nell’ambito dell’avviso pubblico del 17 marzo rivolto alla costruzione di nuove strutture per la fascia 0-2 anni e alla riconversione di edifici pubblici per usi educativi. "Fino ad oggi, a Mulazzano, l’unica struttura di appoggio per le famiglie con bambini piccoli, è stata la scuola paritaria “Le marmotte”, che offre sia asilo nido che scuola dell’infanzia - spiega il sindaco Michael Gola –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo nido, arrivano i soldi del Pnrr: "Risposta ai bisogni delle famiglie"

In questa notizia si parla di: nido - famiglie - arrivano - soldi

Asili nido, l'allarme di Micci: "Ci sono famiglie che percepiscono più sussidi rispetto al costo delle rette" - Il tema dei sussidi per gli asili nido torna al centro del dibattito comunale, con alcune famiglie che percepiscono più aiuti rispetto al costo delle rette.

San Severo guarda al futuro: arrivano 1,2 milioni di euro per il nuovo asilo nido comunale! Il Comune di San Severo ha ottenuto un finanziamento di 1,2 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo asilo nido pubblico, grazie alla delibera n. 79 del 29/04/20 Vai su Facebook

Nuovo nido, arrivano i soldi del Pnrr: Risposta ai bisogni delle famiglie; Bonus nascita 1000 euro: domande entro il 16 giugno; Bonus Asilo Nido 2025: ecco quando si può fare la domanda.

Nuovo nido, arrivano i soldi del Pnrr: "Risposta ai bisogni delle famiglie" - Il Comune di Mulazzano è stato ammesso al finanziamento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la cost ... Come scrive ilgiorno.it

Bonus nido in pagamento, ecco quando arrivano i soldi - Quando arrivano i soldi del bonus nido 2024 Con lo sblocco della procedura l’Inps ha già iniziato a erogare i primi rimborsi in favore di quelle famiglie che per prime hanno fatto domanda di bonus ... Segnala money.it