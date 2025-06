Nuovo incidente mortale Citroën richiama tutte le C3 e DS3 in Europa con i Takata

A causa di un grave incidente che ha causato la perdita di una giovane vita, Citroën ha deciso di richiamare urgentemente tutti i modelli C3 e DS3 in Europa equipaggiati con gli airbag Takata. La tragedia, avvenuta in Francia nel 2014, ha acceso i riflettori su un problema di sicurezza che coinvolge migliaia di veicoli. La Casa francese si impegna ora a garantire la massima tutela dei propri clienti, ma cosa comporta questo richiamo per i proprietari?

La casa francese del gruppo Stellantis ha richiamato tutti gli esemplari di C3 e DS3 circolanti in Europa equipaggiati con gli airbag Takata. Nuovo incidente mortale in Francia, su una C3 del 2014, la magistratura lo ha attribuito a quel dispositivo. Deceduta una donna di 37 anni. Il ministro dei trasporti francese ha chiesto lo stop alla circolazione di tutti gli esemplari dei due modelli ancora dotati di quel sistema. Coinvolti dal richiamo 441.000 veicoli nel continente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nuovo incidente mortale, Citroën richiama tutte le C3 e DS3 in Europa con i Takata

