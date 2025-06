Nuovo film dandadan supera il primo con un incasso straordinario

Entusiasmo travolgente per il nuovo film Dandadan: Evil Eye, che supera le aspettative e incassa a ritmo record, consolidando la sua posizione come blockbuster dell’estate. Con un successo così straordinario, il mondo degli anime si prepara a vivere un’estate ricca di emozioni e sorprese, lasciando i fan letteralmente senza fiato. La saga di Dandadan non smette di sorprendere: cosa ci riserverà il futuro di questa appassionante avventura?

Con l'arrivo della stagione estiva, il pubblico degli anime si prepara a seguire le nuove uscite più attese e a scoprire come evolveranno i titoli di maggior successo. Tra questi, spicca la seconda stagione di Dandadan, serie che ha riscosso un'enorme popolarità nel 2024. La sua versione cinematografica, Dandadan: Evil Eye, ha già battuto ogni record di incassi rispetto alla prima parte della saga, confermando l'interesse crescente dei fan e il consolidamento del successo.

