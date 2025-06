Nuovo direttore sportivo Massara convince | Scelta giusta per la Roma

La Roma si prepara a una svolta importante con l’arrivo di Massara come nuovo direttore sportivo, un’operazione che sembra aver convinto tutti, inclusi gli addetti ai lavori. Dopo la separazione consensuale da Ghisolfi, il club punta deciso verso un futuro ambizioso. La firma potrebbe arrivare già nelle prossime ore, segnando un nuovo capitolo nel progetto giallorosso. Un passo strategico, destinato a rafforzare le ambizioni della squadra e a riaccendere la passione dei tifosi.

Florent Ghisolfi rappresenta ormai il passato, con l’annuncio della separazione consensuale che ha posto ufficialmente fine al suo capitolo giallorosso. La Roma ha già in mano il sostituto e nelle prossime ore potrebbe arrivare la firma di Massara come nuovo direttore sportivo. Un profilo che sembra convincere un po’ tutti, tra i quali anche il giornalista Lorenzo Pes, che si è espresso favorevolmente a Tele Radio Stereo. Queste le sue parole: “L’addio di Ghisolfi è stato congiunto, e addirittura più spinto dal francese che non dalla Roma. È la classica situazione in cui una persona capisce che resta fuori da decisioni importanti, e si vede arrivare qualcuno sopra di lui che risolve le cose tipo Svilar, e allora decide di fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it