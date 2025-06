Nuovo direttore. Andreolli incalza. Vimini dribbla.

alla trasparenza e alla correttezza di un procedimento che dovrebbe essere aperto a tutti. È fondamentale che il Comune chiarisca subito le modalità di scelta, perché i cittadini hanno diritto di sapere come vengono gestiti i loro contributi e le decisioni strategiche. La mancanza di risposte, infatti, alimenta dubbi e sfiducia nell’operato pubblico, rendendo urgente un intervento trasparente e rassicurante.

"Zero risposte, zero chiarimenti. Il Comune non solo disattende gli impegni presi con un bando pubblico, ma evita di spiegare il proprio operato in consiglio comunale". L'affondo è di Dario Andreolli, consigliere della Lega, (foto) che si è sentito dribblare dal vicesindaco Vimini, chiamato a rispondere riguardo alle modalità di selezione del nuovo direttore della Fondazione Pescheria. "Le mie domande non erano astruse, ma ragionevoli. Guardiamo ai fatti – spiega –: il Comune decide di individuare il nuovo direttore della Fondazione lanciando un avviso pubblico. Al bando rispondono 26 candidati.