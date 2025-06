Nuovo codice della strada i numeri di un successo | giù incidenti vittime e feriti

Il nuovo codice della strada, fortemente sostenuto dal Vicepremier Matteo Salvini, sta dando i suoi frutti. Dopo sei mesi dall'entrata in vigore, i dati ufficiali confermano un calo significativo di incidenti, vittime e feriti, segnando un progressivo miglioramento sulla sicurezza stradale. Un risultato che fa ben sperare per un domani più sicuro per tutti. L'attenzione ora si concentra su come mantenere e rafforzare questi progressi fondamentali.

“Nei primi sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada fortemente voluto dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini i dati raccolti da Polizia Stradale e Carabinieri si confermano confortanti". Questo quanto fa sapere il Mit, "in pieno e consueto coordinamento con il Viminale" segnalando -8,7% di decessi (55 in meno, da 634 a 579), -5,6% di persone ferite (1.115 in meno, da 20.075 a 18.960). In generale, il calo degli incidenti è del 4% (meno 1.423, da 35.209 a 33.786). I numeri prendono in considerazione il periodo dal 14 dicembre 2024 al 14 giugno 2025, confrontandoli con l'anno precedente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nuovo codice della strada, i numeri di un successo: giù incidenti, vittime e feriti

